METEO Italia. Freddo, pioggia, neve fin dopo Epifania. Gennaio con sorprese (Di domenica 3 gennaio 2021) METEO SINO AL 9 Gennaio 2021, ANALISI E PREVISIONE Non si placa il maltempo e lo scenario METEO non promette nulla di buono ancora per diversi giorni: l’Italia resta alle prese con una circolazione ciclonica che si è radicata sul bacino centro-occidentale del Mediterraneo. L’area di bassa pressione è così energica grazie all’afflusso di correnti fredde dal Nord Europa che si tuffano sul Mediterraneo Occidentale innescando violenti contrasti. Gran parte d’Europa è inglobata da una vasta depressione fredda che richiama masse d’aria polari. Lungo il canale del flusso d’origine artica si inseriscono continue perturbazioni in discesa sul Mediterraneo, ove alimentano una depressione secondaria, con l’aria fredda che poi si presenta sull’Italia sotto forma di correnti occidentali. Data questa ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 3 gennaio 2021)SINO AL 92021, ANALISI E PREVISIONE Non si placa il maltempo e lo scenarionon promette nulla di buono ancora per diversi giorni: l’resta alle prese con una circolazione ciclonica che si è radicata sul bacino centro-occidentale del Mediterraneo. L’area di bassa pressione è così energica grazie all’afflusso di correnti fredde dal Nord Europa che si tuffano sul Mediterraneo Occidentale innescando violenti contrasti. Gran parte d’Europa è inglobata da una vasta depressione fredda che richiama masse d’aria polari. Lungo il canale del flusso d’origine artica si inseriscono continue perturbazioni in discesa sul Mediterraneo, ove alimentano una depressione secondaria, con l’aria fredda che poi si presenta sull’sotto forma di correnti occidentali. Data questa ...

