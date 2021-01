Meteo domenica, Italia dentro un FREDDO VORTICE. Ancora tanta Neve (Di domenica 3 gennaio 2021) Il tempo non promette nulla di buono Ancora per diversi giorni con l’Italia alle prese con Meteo davvero movimentato. In questa fase stiamo registrando una riacutizzazione del maltempo, a causa di una depressione che si è radicata sul bacino centrale del Mediterraneo. Anomalie dei geopotenziali a 500 hPa per domenica 3 GennaioL’area di bassa pressione è così energica grazie all’afflusso di correnti fredde dal Nord Europa che si tuffano sul Mediterraneo Occidentale innescando violenti contrasti. Ciò alimenta la depressione, con l’aria fredda che poi si presenta sull’Italia sotto forma di correnti occidentali. Data questa circolazione, le regioni più coinvolte dal maltempo rimarranno sicuramente, anche nel corso di oggi, domenica, quelle del versante tirrenico, Frequenti rovesci, anche ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 3 gennaio 2021) Il tempo non promette nulla di buonoper diversi giorni con l’alle prese condavvero movimentato. In questa fase stiamo registrando una riacutizzazione del maltempo, a causa di una depressione che si è radicata sul bacino centrale del Mediterraneo. Anomalie dei geopotenziali a 500 hPa per3 GennaioL’area di bassa pressione è così energica grazie all’afflusso di correnti fredde dal Nord Europa che si tuffano sul Mediterraneo Occidentale innescando violenti contrasti. Ciò alimenta la depressione, con l’aria fredda che poi si presenta sull’sotto forma di correnti occidentali. Data questa circolazione, le regioni più coinvolte dal maltempo rimarranno sicuramente, anche nel corso di oggi,, quelle del versante tirrenico, Frequenti rovesci, anche ...

Corriere : Previsioni per domenica 3 gennaio: forti piogge su Lazio, Toscana e Campania - DPCgov : ???? #allertaGIALLA domani, domenica #27dicembre, su sette regioni ?? Consulta il bollettino per conoscere il livello… - infoitinterno : Meteo Italia - Domenica ancora all'insegna del MALTEMPO con temporali, neve e forti venti - ComunediBergamo : Buongiorno #Bergamo. Cielo molto nuvoloso e pioggia debole caratterizzano il meteo anche di questa giornata in citt… - infoitinterno : Meteo domenica, Italia stretta dal FREDDO VORTICE. Ancora tanta neve -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo domenica Meteo, domenica 3 gennaio atmosfera ancora instabile sull'Italia METEO.IT Sky Sport Serie A 15a Giornata, Diretta Esclusiva | Palinsesto Telecronisti

Domenica 3 gennaio, la Serie A torna in campo per la quindicesima giornata del campionato 2020/2021. Sky trasmette in esclusiva live 7 partite su ...

La Protezione civile regionale, alla

MALTEMPOALLERTA ARANCIOPROROGATALa Protezione civile regionale, alla luce dell'andamento meteo della giornata di ieri, ha deciso di prorogare sino alle 14 di domani l'allerta arancio per ...

Domenica 3 gennaio, la Serie A torna in campo per la quindicesima giornata del campionato 2020/2021. Sky trasmette in esclusiva live 7 partite su ...MALTEMPOALLERTA ARANCIOPROROGATALa Protezione civile regionale, alla luce dell'andamento meteo della giornata di ieri, ha deciso di prorogare sino alle 14 di domani l'allerta arancio per ...