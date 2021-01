Meteo – Allerta Meteo in 10 Regioni nella prima domenica dell’anno (Di domenica 3 gennaio 2021) In questa prima domenica del 2021 il tempo sull’Italia sarà ancora instabile, con rischio di locali rovesci o temporali, in particolare lungo i settori tirrenici della Penisola. nella settimana dell’Epifania la situazione non migliora, con nuove perturbazioni in arrivo. Per la giornata odierna la Protezione Civile ha diramato un bollettino di Allerta Meteo gialla in dieci Regioni: ORDINARIA CRITICITÀ PER RISCHIO Leggi su periodicodaily (Di domenica 3 gennaio 2021) In questadel 2021 il tempo sull’Italia sarà ancora instabile, con rischio di locali rovesci o temporali, in particolare lungo i settori tirrenici della Penisola.settimana dell’Epifania la situazione non migliora, con nuove perturbazioni in arrivo. Per la giornata odierna la Protezione Civile ha diramato un bollettino digialla in dieci: ORDINARIA CRITICITÀ PER RISCHIO

OGGI NEL LAZIO DOMENICA DI MALTEMPO: DA STAMATTINA PER 36 ORE

“Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l’avviso di condizioni metereologiche avverse con indicazione che dalle prime ore di domani, domen ...

