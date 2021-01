Meteo 30 giorni dell’Aeronautica Militare: segue l’Inverno (Di domenica 3 gennaio 2021) Meteo Aeronautica Militare.Il bollettino Meteo con validità 30 giorni diffuso dell’Aeronautica Militare che riportiamo nel seguito presenta la prosecuzione, per almeno due settimane, di temperature mediamente sotto la media nel Nord Italia, dove si avrebbero precipitazioni sopra la norma. Questo dovrebbe favorire, considerando il clima dell’area, altre abbondanti nevicate sino alle quote basse. Sempre per il Nord Italia, la 3° settimana di previsione viene indicata con temperatura sopra la media, mentre nella media la 4° settimana, con precipitazioni che tornerebbero ad essere secondo le medie. Nel Centro Italia e la Sardegna, invece, viene prospettata solo la prima parte della settimana, con temperature sotto la media, abbinata a precipitazioni superiori alla norma. Il Sud Italia e ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 3 gennaio 2021)Aeronautica.Il bollettinocon validità 30diffusoche riportiamo nel seguito presenta la prosecuzione, per almeno due settimane, di temperature mediamente sotto la media nel Nord Italia, dove si avrebbero precipitazioni sopra la norma. Questo dovrebbe favorire, considerando il clima dell’area, altre abbondanti nevicate sino alle quote basse. Sempre per il Nord Italia, la 3° settimana di previsione viene indicata con temperatura sopra la media, mentre nella media la 4° settimana, con precipitazioni che tornerebbero ad essere secondo le medie. Nel Centro Italia e la Sardegna, invece, viene prospettata solo la prima parte della settimana, con temperature sotto la media, abbinata a precipitazioni superiori alla norma. Il Sud Italia e ...

infoitinterno : Tendenza meteo a Neve in tutta Europa nei prossimi giorni, Italia compresa - remeteo : Paesaggio incantato a #CerretoLaghi, in attesa di un altro carico di #NEVE! ?????? Immagini live… - 17su24 : Con rigore ed espulsione a favore. Meno male che gli allerta meteo sono già stati diramati e che sono giorni che vi… - 70Piredda : RT @remeteo: Rifugio Battisti ieri, 02/01/2021, ringraziamo Sara Perazzoli del Rifugio Segherie per il bellissimo scatto! L'asta misura-nev… - ilmeteoit : #Meteo #VENTI: raffiche fino a 80 km/h anche nei prossimi giorni -