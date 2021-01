Messa oggi in tv domenica 3 gennaio su Canale 5: orario e diretta streaming (Di domenica 3 gennaio 2021) Il programma della Santa Messa che sarà visibile in diretta su Canale 5 nella mattinata di oggi, domenica 3 gennaio. In Italia, a causa dell’emergenza coronavirus, le celebrazioni si svolgeranno in tutto il paese con un numero ristretto di ingressi in chiesa, per ridurre il rischio di contagio di Covid-19. Sulla rete Mediaset, comunque, la celebrazione sarà visibile in diretta a partire dalle ore 10. Presente anche la visione in streaming al medesimo orario sulla piattaforma Mediaset Play. Canale 5 10:00 – Santa Messa (Canale 5 del digitale terrestre e in streaming su Mediaset Play) SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 3 gennaio 2021) Il programma della Santache sarà visibile insu5 nella mattinata di. In Italia, a causa dell’emergenza coronavirus, le celebrazioni si svolgeranno in tutto il paese con un numero ristretto di ingressi in chiesa, per ridurre il rischio di contagio di Covid-19. Sulla rete Mediaset, comunque, la celebrazione sarà visibile ina partire dalle ore 10. Presente anche la visione inal medesimosulla piattaforma Mediaset Play.5 10:00 – Santa5 del digitale terrestre e insu Mediaset Play) SportFace.

Il programma della Santa Messa che sarà visibile in diretta su Canale 5 nella mattinata di oggi, domenica 3 gennaio. In Italia, a causa dell’emergenza coronavirus, le celebrazi ...

