Mercato Juventus, Paratici ha il SI del nuovo attaccante (Di domenica 3 gennaio 2021) La Juventus ha in mente di potenziare il reparto offensivo durante la prossima sessione di Mercato ed è già al lavoro per assicurarsi le prestazioni di Lenoardo Pavoletti. Il centravanti del Cagliari è l'operazione low cost che potrebbe essere molto utile alle idee tattiche, soprattutto in vista dei tanti impegni, di Andrea Pirlo. Mercato Juventus: sprint per Pavoletti Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i dirigenti bianconeri avrebbero proposto al Cagliari un prestito gratuito fino al termine della stagione. Leggi anche:Juventus, da Buffon a Chiellini: possibili addii eccellenti a fine stagione Un'opzione che il centravanti avrebbe già accettato perché stanco di fare la riserva a nella formazione dei sardi dove Di Francesco preferisce Simeone.

Sampdoria, Ranieri: "Ottima prova. Dal mercato voglio... Keita e Gabbiadini"

GENOVA - La sconfitta di misura all'Olimpico contro la Roma non abbatte Claudio Ranieri: “Abbiamo cercato di non far giocare i loro calciatori di qualità. A volte ci siamo riusciti, altre meno. La nos ...

