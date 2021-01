Mentana: “Siamo stati l’unico paese ad aver chiuso ermeticamente le scuole” (Di domenica 3 gennaio 2021) Intervento di Enrico Mentana a proposito del ritorno a scuola: il direttore del Tg La7 si mostra critico in merito alla chiusura degli ultimi mesi delle scuole superiori, costrette alla didattica a distanza. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 3 gennaio 2021) Intervento di Enricoa proposito del ritorno a scuola: il direttore del Tg La7 si mostra critico in merito alla chiusura degli ultimi mesi dellesuperiori, costrette alla didattica a distanza. L'articolo .

orizzontescuola : Mentana: “Siamo stati l’unico paese ad aver chiuso ermeticamente le scuole” - Scomodo2063 : @claudio301065 Giusto. E magari, parlare anche di tutte quelle meravigliose aziende 'italiane' che hanno sedi in al… - mxxma : @albertomura Cioè resta da capire se funziona? Siamo al classico chi vivrà vedrà? Tutta questa valanga di dichiaraz… - watohal : Per dare contro a chi governa si impegnano tutti i giornali, anche i peggiori, ma siamo poi sicuri che la gente con… - Gandalf1948 : Siamo finiti in mano ad un comico 'dittatorello' sudamericano o africano? 'Adesso spostatevi'. Conte-Di Maio, ridi… -