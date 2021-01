Marta Cartabia presidente della Corte Costituzionale. Ecco chi è (Di domenica 3 gennaio 2021) Marta Cartabia è il nuovo presidente della Corte Costituzionale: è stata eletta all’unanimità, con 14 voti a favore (il 15°, della Cartabia, si è convertito in un’astensione). Questa elezione fa di lei la prima donna presidente della Corte Costituzionale, anche se la durata del suo mandato sarà breve, visto che terminerà il 13 settembre 2020. Questo perché la Cartabia è stata nominata alla Consulta il 13 settembre del 2011, e la durata dell’ufficio di giudice Costituzionale ha una durata massima di 9 anni. Confermati i vicepresidenti Aldo Carosi e Mario Morelli. “In Italia età e sesso ancora contano un po’, ma è stato rotto un soffitto di cristallo e ... Leggi su termometropolitico (Di domenica 3 gennaio 2021)è il nuovo: è stata eletta all’unanimità, con 14 voti a favore (il 15°,, si è convertito in un’astensione). Questa elezione fa di lei la prima donna, anche se la durata del suo mandato sarà breve, visto che terminerà il 13 settembre 2020. Questo perché laè stata nominata alla Consulta il 13 settembre del 2011, e la durata dell’ufficio di giudiceha una durata massima di 9 anni. Confermati i vicepresidenti Aldo Carosi e Mario Morelli. “In Italia età e sesso ancora contano un po’, ma è stato rotto un soffitto di cristallo e ...

Giannialfredo1 : @5stecche Marta Cartabia, senza se e senza ma!!!!!!! - aspide_l : @jacopo_iacoboni Marta Cartabia - GaetanoBellino : RT @Michele02828265: In ITALIA vedo solo MARIO DRAGHI, WALTER VELTRONI, MARTA CARTABIA, ELISABETTA TRENTA (per essere bipartitisan). La sig… - VIOLA_MARTELLA : RT @Michele02828265: In ITALIA vedo solo MARIO DRAGHI, WALTER VELTRONI, MARTA CARTABIA, ELISABETTA TRENTA (per essere bipartitisan). La sig… - Michele02828265 : In ITALIA vedo solo MARIO DRAGHI, WALTER VELTRONI, MARTA CARTABIA, ELISABETTA TRENTA (per essere bipartitisan). La… -

Ultime Notizie dalla rete : Marta Cartabia Scatta il toto-Quirinale. Draghi, Veltroni o la Cartabia, grandi manovre sotto al Colle Il Tempo Scatta il toto-Quirinale. Draghi, Veltroni o la Cartabia, grandi manovre sotto al Colle

«Care concittadine e cari concittadini, quello che inizia sarà il mio ultimo anno come Presidente della Repubblica». Agli amanti ...

Tanti visitatori in estate mostre, festival e premi

ROSIGNANO. La pandemia non ha fermato la vocazione turistica del Comune che ha registrato un grande numero di presenze estive. Per quanto riguarda gli eventi, notevole successo ha avuto il Castiglionc ...

«Care concittadine e cari concittadini, quello che inizia sarà il mio ultimo anno come Presidente della Repubblica». Agli amanti ...ROSIGNANO. La pandemia non ha fermato la vocazione turistica del Comune che ha registrato un grande numero di presenze estive. Per quanto riguarda gli eventi, notevole successo ha avuto il Castiglionc ...