Mara Venier: “Io e Alba ci siamo ritrovate in un momento di grande dolore” (Foto) (Di domenica 3 gennaio 2021) Mara Venier inizia il 2021 con Alba Parietti nella sua Domenica In, felice di averla nel suo studio (Foto). La Parietti confessa che è emozionata, che non ha dormito. Confessano di avere discusso tante volte e Alba racconta il momento in cui negli ultimi mesi ha capito che non aveva in realtà mai perso l’amicizia con Mara Venier. Entrambe hanno perso persone importanti, andate via lasciando nella vita di entrambe un grande vuoto. La Venier si riferisce a Gianni Dei, l’amico più caro, era il suo confidente. Alba Parietti ha perso Giuseppe Lanza di Scalea, l’ex compagno che è sempre rimasto nella sua famiglia, l’amico più caro. “Io stavo con Gerry Calà e tu eri incinta di Francesco, eri molto bella e mi ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 3 gennaio 2021)inizia il 2021 conParietti nella sua Domenica In, felice di averla nel suo studio (). La Parietti confessa che è emozionata, che non ha dormito. Confessano di avere discusso tante volte eracconta ilin cui negli ultimi mesi ha capito che non aveva in realtà mai perso l’amicizia con. Entrambe hanno perso persone importanti, andate via lasciando nella vita di entrambe unvuoto. Lasi riferisce a Gianni Dei, l’amico più caro, era il suo confidente.Parietti ha perso Giuseppe Lanza di Scalea, l’ex compagno che è sempre rimasto nella sua famiglia, l’amico più caro. “Io stavo con Gerry Calà e tu eri incinta di Francesco, eri molto bella e mi ...

aurora26010 : RT @_aaanto_: Mara Venier che dice che Francesco è uno dei ragazzi più corteggiati Beh, non ha tutti i torti #tzvip #DomenicaIn - _Sherbatsky__ : RT @_aaanto_: Mara Venier che dice che Francesco è uno dei ragazzi più corteggiati Beh, non ha tutti i torti #tzvip #DomenicaIn - _aaanto_ : Mara Venier che dice che Francesco è uno dei ragazzi più corteggiati Beh, non ha tutti i torti #tzvip #DomenicaIn - tempoweb : #AdrianoCelentano chiama #DomenicaIn: io e Claudia chiusi in casa da un anno... Il #vaccino? Lo faremo… - CarloColli1 : Cioe' il governo italiano ci impone di non incontrare, se possibile, nemmeno i nonni e a #Domenicain mara venier ha… -