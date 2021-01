Mangiano una torta con marijuana: ecco cosa succede a un’intera famiglia (Di domenica 3 gennaio 2021) È diventata virale in poche ore la notizia di una famiglia, in provincia di Ferrara, che dopo aver mangiato una torta con della marijuana light è finita in ospedale. Tutto… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 3 gennaio 2021) È diventata virale in poche ore la notizia di una, in provincia di Ferrara, che dopo aver mangiato unacon dellalight è finita in ospedale. Tutto… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

Una famiglia, in provincia di Ferrara, dopo aver mangiato una torta con della marijuana light ha iniziato ad accusare strani disturbi.

Mangiano torta alla marijuana per uno scherzo: famiglia in ospedale

A San Vito di Ostellato (in provincia di Ferrara) uno scherzo alla famiglia di un’amica è finito male. Per festeggiare il nuovo anno due genitori insieme alla figlia e a un’amica invitata hanno organi ...

