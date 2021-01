Maltempo nel Lazio: a Olevano Romano cede il terreno, la frana blocca la strada (Di domenica 3 gennaio 2021) I danni a causa del Maltempo che si è verificato nelle ultime ore su tutto il Lazio sono stati molteplici. Allagamenti, alberi crollati e frane hanno interessato la Capitale e tutto il territorio laziale. In particolare su Via Maremmana superiore all’altezza del km 3, il terreno ha ceduto, probabilmente a causa delle forti piogge, causando una frana che ha bloccato la strada principale. Al momento non si hanno aggiornamenti riguardo eventuali feriti causati dall’accaduto. Si consiglia la massima attenzione. 1 di 2 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 3 gennaio 2021) I danni a causa delche si è verificato nelle ultime ore su tutto ilsono stati molteplici. Allagamenti, alberi crollati e frane hanno interessato la Capitale e tutto il territorio laziale. In particolare su Via Maremmana superiore all’altezza del km 3, ilha ceduto, probabilmente a causa delle forti piogge, causando unache hato laprincipale. Al momento non si hanno aggiornamenti riguardo eventuali feriti causati dall’accaduto. Si consiglia la massima attenzione. 1 di 2 ...

