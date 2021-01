“Mai stata insieme a Nicolò”. Madalina Ghenea, arriva la bordata del nuovo anno per il povero Toniolo (Di domenica 3 gennaio 2021) Che ‘roba’ torbida la vicenda di Nicolò Zaniolo e Madalina Ghenea. A sorpresa l’attrice rumena – vista al Festival di Sanremo 2016 accanto a Carlo Conti – ha negato di avere una storia d’amore con il pupillo della Roma. Tramite un post Instagram la 32enne ha chiarito di essere single da mesi e di aver visto il calciatore una sola volta nella sua vita. Sul suo account Instagram, dove è seguita da ben 939 mila follower, Madalina Ghenea ha postato una lettera dei suoi avvocati. “A Natale e Capodanno – scrive la Ghenea – sono stata con le persone piu? care che io ho al mondo: mia madre e mia figlia”. Nella lettera degli avvocati di Madalina Ghenea viene specificato che non c’è mai stata alcuna relazione ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 3 gennaio 2021) Che ‘roba’ torbida la vicenda diZaniolo e. A sorpresa l’attrice rumena – vista al Festival di Sanremo 2016 accanto a Carlo Conti – ha negato di avere una storia d’amore con il pupillo della Roma. Tramite un post Instagram la 32enne ha chiarito di essere single da mesi e di aver visto il calciatore una sola volta nella sua vita. Sul suo account Instagram, dove è seguita da ben 939 mila follower,ha postato una lettera dei suoi avvocati. “A Natale e Capod– scrive la– sonocon le persone piu? care che io ho al mondo: mia madre e mia figlia”. Nella lettera degli avvocati diviene specificato che non c’è maialcuna relazione ...

Ultime Notizie dalla rete : Mai stata L'Arsenal rinasce e sogna: tre successi di fila, è tornato l'entusiasmo Goal.com Caravello a TMW: “La Juve sta prendendo Rovella e Reynolds...”

Abbiamo vissuto un 2020 che speriamo di non vivere mai più. Tutti chiusi in casa, stadi senza pubblico. In Inghilterra hanno riaperto gli stadi e sono risaliti i contagi. Noi speriamo ...

Non morire mai L’aspirazione di ogni uomo

Compie 118 anni la giapponese Kane Tanaka, la donna più longeva al mondo. E la notizia torna a farci sognare la vita eterna. Intorno al suo mito palpitano le fedi delle religioni, le ricerche della sc ...

