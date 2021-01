Madalina Ghenea nega tutto | Zaniolo? Mai stati insieme

Leggi su viagginews

(Di domenica 3 gennaio 2021) Ancora novità importanti per quanto riguarda la vita privata di Nicolò: arriva la smentita ufficiale diPrima l’addio all’ex Sara per essere legato sentimentalmente a, poi l’annuncio della paternità proprio con la sua prima fidanzata di sempre. Nelle ultime ore sono arrivati nuovi indizi importanti per quanto riguarda la vita L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com