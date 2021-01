“Ma si è fatto il trapianto?” Decine di fan si interrogano su Gigi D’Alessio Ecco la foto che fa discutere

Leggi su viaggiarealverde

(Di domenica 3 gennaio 2021) Nonostante sia stato un Capodanno diverso, anche questa volta è andato in onda su Rai Uno il classico show di fine anno. Il mattatore della serata è stato Amadeus che ha condotto, con grande seguito di pubblico, L’anno che verrà. La trasmissione ha ospitato diversi personaggi famosi e la musica italiana è stata una delle componenti fondamentali della serata; Rita Pavone, Gianni Morandi, Raf, Umberto Tozzi esono solo alcuni dei nomi che hanno preso parte allo show. Proprio il cantante napoletano è stato al centro di numerosi dibattiti; vediamo perché!: si è sottoposto ad undi capelli?è apparso sul palco per cantare come al solito, ma i fan non hanno potuto fare a meno di evidenziare qualcosa di ...