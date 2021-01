Lutto nel mondo del commercio: addio al titolare della storica cappelleria di Rimini (Di domenica 3 gennaio 2021) Lutto nel mondo del commercio riminese. Si è spento a soli 55 anni Andrea Vitali, titolare dell'omonima cappelleria in via Bertola e riconosciuta nell'Albo delle Botteghe Storiche di Rimini. Le ... Leggi su riminitoday (Di domenica 3 gennaio 2021)neldelriminese. Si è spento a soli 55 anni Andrea Vitali,dell'omonimain via Bertola e riconosciuta nell'Albo delle Botteghe Storiche di. Le ...

nocvtis : RT @SettimanaS: LUTTO NEL CALCIO LIGURE E' mancato Giacomo Campomizzi - supportersmagaz : Lutto nel mondo #NBA, scompare a 70 anni Paul Westphal. Con i @Suns la sua carriera più radiosa (fu l'allenatore ne… - tvbusiness24 : ?Lutto nel mondo del #design, è morto Ernesto Gismondi. L’imprenditore era ingegnere aerospaziale e fondatore di… - MMastrantuono : RT @FrancoScarsell2: Lutto nazionale domani in Portogallo per la scomparsa a 81 anni di Carlos do Carmo, uno dei piu’ amati cantanti del Pa… - FrancoScarsell2 : Lutto nazionale domani in Portogallo per la scomparsa a 81 anni di Carlos do Carmo, uno dei piu’ amati cantanti del… -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto nel Lutto nel Veneto orientale, si è spento l'imprenditore Fabiano Simonatto La Nuova Venezia Frosinone – Operaio muore dopo tre ricoveri, aperta un’inchiesta

Operaio di 46 anno residente a Frosinone muore dopo tre ricoveri in 15 giorni. La procura ha aperto un’inchiesta. Si tratta di Luciano Molin deceduto il 26 dicembre ...

Coronavirus, morte dieci suore in una casa di riposo

Il parrocco Pierre Laurent Cabantous: "È vero, quasi tutte soffrivano di patologie pregresse ma questo non cambia nulla" ...

Operaio di 46 anno residente a Frosinone muore dopo tre ricoveri in 15 giorni. La procura ha aperto un’inchiesta. Si tratta di Luciano Molin deceduto il 26 dicembre ...Il parrocco Pierre Laurent Cabantous: "È vero, quasi tutte soffrivano di patologie pregresse ma questo non cambia nulla" ...