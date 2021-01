Lukaku esce per infortunio | problemi muscolari alla coscia

(Di domenica 3 gennaio 2021) L’Inter ha dilagato contro il Crotone, l’unica notizia non buona nel pomeriggio è rappresentata dall’di Romelu, uscito nella ripresa, prima della mezz’ora, per un problema. Quasi sicuramente si tratta di una contrattura ma saranno necessari gli esami strumentali. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ansia Inter, Lukaku esce per una contrattura alla coscia: salta solo la Samp? Già a inizio novembre il belga era stato costretto a fermarsi per un problema muscolare (agli adduttori). In quel caso, lo ...Ottava vittoria consecutiva in campionato per la squadra di Conte che dopo un primo tempo sofferto (2-2) dilaga nella ripresa grazie alle reti ...