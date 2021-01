Louise Glück: la poetessa premio Nobel che vuole rimanere invisibile (Di domenica 3 gennaio 2021) Louise Glück (New York, 22 Aprile 1943), vincitrice del premio Nobel per la Letteratura nel 2020, è una poetessa, saggista e accademica statunitense. A valerle il Nobel è stata “la sua inconfondibile voce poetica che con bellezza austera rende universale l’esistenza individuale“. La grande forza della poetica di Gl?ck (che si legge “Glick”, nel caso in cui ve lo steste chiedendo) è proprio questa: partendo da esperienze di ispirazione biografica l’autrice rende note le sue sensazioni, spesso esasperate da un mondo a cui riesce a sfuggire solo rifugiandosi nel potere catartico della poesia. La ricerca della profondità è tradita dalla morfologia frammentaria delle frasi che rende la sua poetica essenziale ma nervosa, e quindi efficacemente espressiva. Per meglio comprendere questa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 3 gennaio 2021)(New York, 22 Aprile 1943), vincitrice delper la Letteratura nel 2020, è una, saggista e accademica statunitense. A valerle ilè stata “la sua inconfondibile voce poetica che con bellezza austera rende universale l’esistenza individuale“. La grande forza della poetica di Gl?ck (che si legge “Glick”, nel caso in cui ve lo steste chiedendo) è proprio questa: partendo da esperienze di ispirazione biografica l’autrice rende note le sue sensazioni, spesso esasperate da un mondo a cui riesce a sfuggire solo rifugiandosi nel potere catartico della poesia. La ricerca della profondità è tradita dalla morfologia frammentaria delle frasi che rende la sua poetica essenziale ma nervosa, e quindi efficacemente espressiva. Per meglio comprendere questa ...

MarinaMasala1 : RT @CasaLettori: Come #LibroDelMattino a #CasaLettori Propongo #Averno Louise Glück @ilSaggiatoreEd 'Non è finita la notte Il disgel… - CarmelaCusmai : RT @CarmelaCusmai: Padre irraggiungibile, quando all'inizio fummo esiliati dal cielo, creasti una replica, un luogo in un certo senso diver… - MariaErrichiel5 : RT @CasaLettori: Come #LibroDelMattino a #CasaLettori Propongo #Averno Louise Glück @ilSaggiatoreEd 'Non è finita la notte Il disgel… - nadbitti : RT @CasaLettori: Come #LibroDelMattino a #CasaLettori Propongo #Averno Louise Glück @ilSaggiatoreEd 'Non è finita la notte Il disgel… - nadbitti : RT @hermete3: @CasaLettori @ilSaggiatoreEd @10_cosimo @Carmen29042011 @chiara_melinci @adelestancati @Ciffrato Un #LibroDelMattino bellissi… -