Lombardia a rilento, Gallera: "Non richiamo i medici dalle ferie per i vaccini" (Di domenica 3 gennaio 2021) Guardando la parte bassa della classifica delle Regioni per numero di vaccinazioni ci si imbatte nella Lombardia, la più popolosa d’Italia, che ha somministrato solo una piccola percentuale degli 80mila vaccini Pfizer/BioNTech ricevuti. “Agghiacciante una simile classifica” commenta l’assessore al Welfare Giulio Gallera in un’intervista alla Stampa, “per noi si parte il 4 gennaio. Iniziamo con 6 mila vaccinazioni al giorno, poi andremo a crescere nel numero in tutti i 65 hub lombardi” “Abbiamo medici e infermieri che hanno 50 giorni di ferie arretrate. Non li faccio rientrare in servizio per un vaccino nei giorni di festa - spiega Gallera - Ma assicuro tutti che faremo in tempo, nei tempi previsti. La vaccinazione è una priorità. E il 17 gennaio iniziamo con i richiami per chi ha ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 3 gennaio 2021) Guardando la parte bassa della classifica delle Regioni per numero di vaccinazioni ci si imbatte nella, la più popolosa d’Italia, che ha somministrato solo una piccola percentuale degli 80milaPfizer/BioNTech ricevuti. “Agghiacciante una simile classifica” commenta l’assessore al Welfare Giulioin un’intervista alla Stampa, “per noi si parte il 4 gennaio. Iniziamo con 6 mila vaccinazioni al giorno, poi andremo a crescere nel numero in tutti i 65 hub lombardi” “Abbiamoe infermieri che hanno 50 giorni diarretrate. Non li faccio rientrare in servizio per un vaccino nei giorni di festa - spiega- Ma assicuro tutti che faremo in tempo, nei tempi previsti. La vaccinazione è una priorità. E il 17 gennaio iniziamo con i richiami per chi ha ...

