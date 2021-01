Lo Spazio dagli Usa alla Cina I protagonisti del 2020 raccontati da Roberto Vittori

Leggi su formiche

(Di domenica 3 gennaio 2021) Quanto è accaduto e sta accadendo in queste settimane rappresenta una chiusura d’anno degna di nota e densa di significato. In particolare due notizie su tutte meriterebbero maggiore rilevanza di quella avuta. La prima riguarda una bandiera rossa con cinque stelle gialle, sventolante (si fa per dire) sulla Luna. Laè infatti arrivata sul satellite naturale come si era impegnata a fare, con una missione, la Chang’e 5, in grado di riportare indietro frammenti del suolo lunare. L’avevano già fatto americani e russi, ma non recentemente. Lalo ha fatto ora: decollo, ingresso in orbita lunare, allunaggio, operazione robotica di prelievo, ritorno in orbita lunare cui sta facendo seguito, proprio in queste ore, il rientro verso la superficie terrestre. Nell’ambito degli sforzi governativi, Pechino ha così dimostrato di avere la leadership in termini ...