Liverani, la panchina trema: il Parma ora valuta il futuro (Di domenica 3 gennaio 2021) La terza sconfitta consecutiva preoccupa l'ambiente Parma, ed anche il futuro di Fabio Liverani ora è in bilico. In casa Parma il clima è rovente, e le prossime saranno ore cruciali anche per quanto riguarda la direzione tecnica. I ducali sono incappati oggi nella terza sconfitte consecutiva, che va ad inserirsi in un filotto di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Liverani panchina Parma-Torino, le formazioni ufficiali: gioca Cornelius, Inglese in panchina Goal.com Parma-Torino 0-3, le pagelle: Izzo ancora in gol, Liverani sbaglia tutto

Finisce con il Torino che vince 0-3 contro il Parma. E’ di Singo il primo gol, segue Izzo e finisce Gojak. Le pagelle per il fantacalcio Tre punti per sperare nella salvezza: quello fra Parma e Torino ...

Parma-Torino 0-3, i granata lasciano l'ultimo posto in classifica

La squadra di Giampaolo ritrova al Tardini il successo che mancava da due mesi. Decidono il gol di Singo in avvio e le reti di Izzo e Gojak nel finale. Terza ...

