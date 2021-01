LIVE Tournée 4 Trampolini 2021, Innsbruck in DIRETTA: Geiger sbaglia, Stoch, Kubacki e Granerud si giocano la vittoria! (Di domenica 3 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.26: Polasek offre un bell’assist a Granderud èperchè fa vedere che il vento è migliorato: 111.5 metri e 95 punti per lui 14.26: Ultima sfida della prima serie: Halvor Egner Granerud (Norvegia)-Viktor Polasek (Repubblica Ceca) 14.25: Salto discreto di Huber con vento sfavorevole: 123 metri e 119.9 punti 14.23: Vento alle spalle, la gara si ferma. Non fortunato Granerud 14.22: Male Fettner che atterra a 105.5 metri, punteggio di 85.8 14.22: Penultima sfida, derby austriaco: Daniel Huber (Austria)-Manuel Fettner (Austria) 14.21: Kubacki c’è!!! Qualche movimento di troppo in volo atterraggio meno perfetto di Stoch, 126 metri per lui e punteggio di 126 che significa quinto posto provvisorio 14.20: Brutto salto di Kahofer che si ferma a 106.5 ... Leggi su oasport (Di domenica 3 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.26: Polasek offre un bell’assist a Granderud èperchè fa vedere che il vento è migliorato: 111.5 metri e 95 punti per lui 14.26: Ultima sfida della prima serie: Halvor Egner(Norvegia)-Viktor Polasek (Repubblica Ceca) 14.25: Salto discreto di Huber con vento sfavorevole: 123 metri e 119.9 punti 14.23: Vento alle spalle, la gara si ferma. Non fortunato14.22: Male Fettner che atterra a 105.5 metri, punteggio di 85.8 14.22: Penultima sfida, derby austriaco: Daniel Huber (Austria)-Manuel Fettner (Austria) 14.21:c’è!!! Qualche movimento di troppo in volo atterraggio meno perfetto di, 126 metri per lui e punteggio di 126 che significa quinto posto provvisorio 14.20: Brutto salto di Kahofer che si ferma a 106.5 ...

zazoomblog : LIVE Tournée 4 Trampolini 2021 Innsbruck in DIRETTA: poker d’assi per lo “scatto” decisivo - #Tournée #Trampolini… - zazoomblog : LIVE Tournée 4 Trampolini 2021 Garmisch in DIRETTA: Kubacki trionfo e record del trampolino! Granerud-Geiger-Stoch:… - RSIsport : ?????? Oggi in diretta alla RSI (LA2 e streaming): ?????? 11h45 Sci di fondo: Tour de Ski, Sprint della Valle Monastero… - Bovindino : @alevarone A Imola Vasco ha registrato il concerto che poi divenne il cd/dvd live della tournée ?? eravate un miliar… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Tournée Sonego-Schwartzman (1-6, 3-5) DIRETTA LIVE: orario tv e risultato oggi 4° turno Roland Garros 2020 | Meteo Parigi 4 ottobre Centro Meteo italiano