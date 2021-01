LIVE Tour de Ski 2021, Pursuit Val Mustair in DIRETTA: Bolshunov amministra, grande Francia. Ottimo Pellegrino (Di domenica 3 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA 15 KM MASCHILE 12.15: L’appuntamento è per le 15.25 quando si disputerà una appassionante 10 km femminile a tecnica libera con Svahn a fare da lepre. Buona giornata, a dopo! 12.13: Bolshunov, dunque perde qualcosa rispetto a Maltsev ma non era facile per lui affrontare una gara in solitaria, Manificat sale al terzo posto nella generale, Due azzurri fra i primi 16: Pellegrino Ottimo ottavo dopo tre tappe e De Fabiani che risale al 16mo posto e conferma di trovarsi meglio nella tecnica libera rispetto a quella classica che era la sua preferita nella prima parte della carriera 12.12: Gli altri azzurri al traguardo: Salvadori 33mo a 4’04”, Ventura 35mo a 4’09”, Bertolina 42mo a 4’49”, Graz 50mo a 5’52” 12.10. bel finale anche per De Fabiani che ... Leggi su oasport (Di domenica 3 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA 15 KM MASCHILE 12.15: L’appuntamento è per le 15.25 quando si disputerà una appassionante 10 km femminile a tecnica libera con Svahn a fare da lepre. Buona giornata, a dopo! 12.13:, dunque perde qualcosa rispetto a Maltsev ma non era facile per lui affrontare una gara in solitaria, Manificat sale al terzo posto nella generale, Due azzurri fra i primi 16:ottavo dopo tre tappe e De Fabiani che risale al 16mo posto e conferma di trovarsi meglio nella tecnica libera rispetto a quella classica che era la sua preferita nella prima parte della carriera 12.12: Gli altri azzurri al traguardo: Salvadori 33mo a 4’04”, Ventura 35mo a 4’09”, Bertolina 42mo a 4’49”, Graz 50mo a 5’52” 12.10. bel finale anche per De Fabiani che ...

SkalRockblock : Va bene figlioli Poi quando 'tha supreme' 'sferaebbasta' e l'altri comecazzosechiamano faranno un world tour e un l… - MaxxGhe : 03/01/1974. Doppia 'fatica' per i THE BAND: durante il tour con BOB DYLAN, prima fanno da band per il menestrello d… - zazoomblog : LIVE Sport Invernali DIRETTA: bene Federico Pellegrino al Tour de Ski ora lo slalom a Zagabria - #Sport #Invernali… - BiaNer1 : RT @carta_story: Buona domenica ?? In attesa di rivivere presto i tuoi live Marco Carta ?? #MarcoCarta #Music #LaForzaMia #IlCuoreMuove #Nec… - rosy1143 : RT @carta_story: Buona domenica ?? In attesa di rivivere presto i tuoi live Marco Carta ?? #MarcoCarta #Music #LaForzaMia #IlCuoreMuove #Nec… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Tour LIVE Tour de Ski 2021, Pursuit Val Mustair in DIRETTA: Bolshunov mantiene il vantaggio. Francesi sugli scudi, Pellegrino ottavo, De Fabiani risale OA Sport Juventus – Udinese Streaming Gratis dove vedere Diretta Live Tv No Rojadirecta

La partita Juventus Udinese è visibile in streaming italiano in diretta, senza utilizzare complessi metodi illegali, su Mediaset Premium e Sky che mettono a disposizione ai clienti fuori casa servizi ...

LIVE Tour de Ski 2021, Pursuit Val Mustair in DIRETTA: Bolshunov tenta la fuga. De Fabiani cerca il riscatto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca della vittoria nella sprint di Federico Pellegrino - La classifica maschile del Tour de Ski dopo la seconda tappa - La classifica femminile del Tou ...

La partita Juventus Udinese è visibile in streaming italiano in diretta, senza utilizzare complessi metodi illegali, su Mediaset Premium e Sky che mettono a disposizione ai clienti fuori casa servizi ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca della vittoria nella sprint di Federico Pellegrino - La classifica maschile del Tour de Ski dopo la seconda tappa - La classifica femminile del Tou ...