LIVE Sport Invernali, DIRETTA: bene Federico Pellegrino al Tour de Ski, ora lo slalom a Zagabria (Di domenica 3 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma degli Sport Invernali (3 gennaio) LA DIRETTA LIVE DELLO slalom DI Zagabria ALLE 12.30 E ALLE 16.00 LA DIRETTA LIVE DEL Tour DE SKI DI OGGI ALLE 11.35 E 15.25 LA DIRETTA LIVE DELLA TourNEE DEI 4 TRAMPOLINI DALLE 13.35 12.15 SCI DI FONDO – Tour de Ski: per gli uomini si è conclusa la prima tappa in Svizzera, a Val Müstair, con la 15 km pursuit in tecnica libera. Nuovo assolo del russo Alexander Bolshunov, che ha chiuso in 32’11?1, con un vantaggio di 53?7 sul primo degli inseguitori, il connazionale Artem Maltsev. Terza piazza per il transalpino Maurice Manificat, staccato di 1’07?0. ... Leggi su oasport (Di domenica 3 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma degli(3 gennaio) LADELLODIALLE 12.30 E ALLE 16.00 LADELDE SKI DI OGGI ALLE 11.35 E 15.25 LADELLANEE DEI 4 TRAMPOLINI DALLE 13.35 12.15 SCI DI FONDO –de Ski: per gli uomini si è conclusa la prima tappa in Svizzera, a Val Müstair, con la 15 km pursuit in tecnica libera. Nuovo assolo del russo Alexander Bolshunov, che ha chiuso in 32’11?1, con un vantaggio di 53?7 sul primo degli inseguitori, il connazionale Artem Maltsev. Terza piazza per il transalpino Maurice Manificat, staccato di 1’07?0. ...

OA_Sport : LIVE #Sci alpino, Slalom femminile Zagabria in DIRETTA: la Crveni Spust si prepara al duello #Vlhova-#Shiffrin - sportli26181512 : Inter-Crotone, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: Si apre con la sfida di San Siro la prima gi… - MatteoBarzaghi : RT @SkySport: Inter-Crotone, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE ? #InterCrotone Fischio d'inizio alle 12.30 LIVE su Sk… - SkySport : Inter-Crotone, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE ? #InterCrotone Fischio d'inizio alle 12.30… - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Zagabria per lo slalom femminile: condizioni difficili sulla collina di Sljeme, alle 12.30 si parte #FISAlpine #Alp… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Sport LIVE Sport Invernali, DIRETTA 3 gennaio: Andrea Voetter ottava nello slittino OA Sport Benevento-Milan Diretta Live: Risultato e Tabellino in tempo reale (Serie A 2020-21)

BENEVENTO-MILAN DIRETTA – Passato, presente e futuro si incrociano allo “Stadio Ciro Vigorito”, dove il Benevento di Filippo Inzaghi ...

Live Inter - Crotone Serie A 2020/2021. Diretta Live. Orario, formazioni, dove vederla

Fuori casa il Crotone ha totalizzato 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte). In casa l'Inter ha fatto 16 punti (5 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Inter - Crotone è valevole per la giornata ...

BENEVENTO-MILAN DIRETTA – Passato, presente e futuro si incrociano allo “Stadio Ciro Vigorito”, dove il Benevento di Filippo Inzaghi ...Fuori casa il Crotone ha totalizzato 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte). In casa l'Inter ha fatto 16 punti (5 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Inter - Crotone è valevole per la giornata ...