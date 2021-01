LIVE Sport Invernali, DIRETTA 3 gennaio: Andrea Voetter ottava nello slittino (Di domenica 3 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma degli Sport Invernali (3 gennaio) LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM DI ZAGABRIA ALLE 12.30 E ALLE 16.00 LA DIRETTA LIVE DEL TOUR DE SKI DI OGGI ALLE 11.35 E 15.25 LA DIRETTA LIVE DELLA TOURNEE DEI 4 TRAMPOLINI DALLE 13.35 11.39 slittino – In quel di Koenigssee è doppietta tedesca nel singolo femminile. Julia Taubitz si impone davanti alla compagna/rivale Natalie Geisenberger e recupera punti importanti in chiave Coppa del Mondo. La veterana si arrende per oltre tre decimi. Terza piazza per l’austriaca Madelaine Eigle. Buona top-10 per Andrea Voetter che è ottava ad un secondo dalla ... Leggi su oasport (Di domenica 3 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma degli(3) LADELLO SLALOM DI ZAGABRIA ALLE 12.30 E ALLE 16.00 LADEL TOUR DE SKI DI OGGI ALLE 11.35 E 15.25 LADELLA TOURNEE DEI 4 TRAMPOLINI DALLE 13.35 11.39– In quel di Koenigssee è doppietta tedesca nel singolo femminile. Julia Taubitz si impone davanti alla compagna/rivale Natalie Geisenberger e recupera punti importanti in chiave Coppa del Mondo. La veterana si arrende per oltre tre decimi. Terza piazza per l’austriaca Madelaine Eigle. Buona top-10 perche èad un secondo dalla ...

sportli26181512 : Inter-Crotone, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: Si apre con la sfida di San Siro la prima gi… - MatteoBarzaghi : RT @SkySport: Inter-Crotone, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE ? #InterCrotone Fischio d'inizio alle 12.30 LIVE su Sk… - SkySport : Inter-Crotone, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE ? #InterCrotone Fischio d'inizio alle 12.30… - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Zagabria per lo slalom femminile: condizioni difficili sulla collina di Sljeme, alle 12.30 si parte #FISAlpine #Alp… - neveitalia : LIVE da Zagabria per lo slalom femminile: condizioni difficili sulla collina di Sljeme, alle 12.30 si parte… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Sport LIVE Sport Invernali, DIRETTA 3 gennaio: Andrea Voetter ottava nello slittino OA Sport Fiorentina-Bologna, viola a caccia di conferme. Probabili formazioni / LIVE

Firenze, 3 gennaio 2021 - La Fiorentina cerca conferme (e punti) nel derby dell'Appennino che si gioca alle 15 al "Franchi" contro il Bologna. Le due squadre sono divise da un punto (gli emiliani sono ...

Hesgoal Fiorentina-Bologna streaming gratis: dove vederla in diretta LIVE

Fiorentina-Bologna, la sfida per la salvezza entra nel vivo. Prandelli contro Mihajlovic, le probabili formazioni e dove vedere la partita More ...

Firenze, 3 gennaio 2021 - La Fiorentina cerca conferme (e punti) nel derby dell'Appennino che si gioca alle 15 al "Franchi" contro il Bologna. Le due squadre sono divise da un punto (gli emiliani sono ...Fiorentina-Bologna, la sfida per la salvezza entra nel vivo. Prandelli contro Mihajlovic, le probabili formazioni e dove vedere la partita More ...