LIVE Sci alpino, Slalom femminile Zagabria in DIRETTA: Vlhova svetta su Liensberger, Gisin e Shiffrin inseguono (Di domenica 3 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLO Slalom DI Zagabria 12.52 L’austriaca Katharina Huber chude il gruppo delle 15 e arriva con 64 centesimi a metà discesa. 1.24 al terzo intermedio, conclude in 14a posizione a 2.56 con un crollo finale davvero notevole. 12.50 La norvegese Kristin Lysdahl con il numero 14 scatta con 11 centesimi di ritardo al primo rilevamento, che diventano 94 al secondo. La pista proprio non permette più di fare il tempo e la scandinava ci mette anche del suo. Termina 11a a 1.95. 12.49 La canadese Erin Mielzynski inizia con soli 3 centesimi nel tratto alto, quindi arriva al secondo con 31. Buona prova fino a metà gara, quindi cede 7 decimi in un colpo solo. Al traguardo si piazza in decima posizione a 1.85. 12.47 La svedese Emelie Wikstroem parte fortissimo con soli ... Leggi su oasport (Di domenica 3 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLODI12.52 L’austriaca Katharina Huber chude il gruppo delle 15 e arriva con 64 centesimi a metà discesa. 1.24 al terzo intermedio, conclude in 14a posizione a 2.56 con un crollo finale davvero notevole. 12.50 La norvegese Kristin Lysdahl con il numero 14 scatta con 11 centesimi di ritardo al primo rilevamento, che diventano 94 al secondo. La pista proprio non permette più di fare il tempo e la scandinava ci mette anche del suo. Termina 11a a 1.95. 12.49 La canadese Erin Mielzynski inizia con soli 3 centesimi nel tratto alto, quindi arriva al secondo con 31. Buona prova fino a metà gara, quindi cede 7 decimi in un colpo solo. Al traguardo si piazza in decima posizione a 1.85. 12.47 La svedese Emelie Wikstroem parte fortissimo con soli ...

