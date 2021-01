LIVE Olimpia Milano-Pesaro 97-93, Serie A basket 2021 in DIRETTA: l’Armani vince e si garantisce la prima testa di serie alle Final Eight di Coppa Italia (Di domenica 3 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.48 La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport. FINISCE QUI! 97-93 1/2 Shields. 96-93 TRIPLA di Robinson. 96-90 Altri due liberi di Shields. 13? ancora da giocare. 94-90 2/2 Cain. 94-88 Due liberi di Shields, time out Repesa. 92-88 RODRIGUEZ! Tripla, +4 Milano, 19? sul cronometro, Olimpia vicinissima al traguardo. 89-88 2/2 Leday, Milano torna avanti con 1’14” sul cronometro, Pesaro in bonus. 87-88 TRIPLA DI DELFINO! 5/9 dall’arco per l’argentino. 87-85 FILIPOVITY DALL’ANGOLO! 2’45” da giocare, potrebbe essere un Finale incandescente. 87-82 Roll pesca Leday dalla rimessa. Fallo di Delfino su Moraschini, ... Leggi su oasport (Di domenica 3 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.48 La nostratermina qui, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport. FINISCE QUI! 97-93 1/2 Shields. 96-93 TRIPLA di Robinson. 96-90 Altri due liberi di Shields. 13? ancora da giocare. 94-90 2/2 Cain. 94-88 Due liberi di Shields, time out Repesa. 92-88 RODRIGUEZ! Tripla, +4, 19? sul cronometro,vicinissima al traguardo. 89-88 2/2 Leday,torna avanti con 1’14” sul cronometro,in bonus. 87-88 TRIPLA DI DELFINO! 5/9 dall’arco per l’argentino. 87-85 FILIPOVITY DALL’ANGOLO! 2’45” da giocare, potrebbe essere une incandescente. 87-82 Roll pesca Leday dalla rimessa. Fallo di Delfino su Moraschini, ...

