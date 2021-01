LIVE Olimpia Milano-Pesaro 54-58, Serie A basket 2021 in DIRETTA: l’Armani ricuce lo strappo nei primi cinque minuti del terzo quarto (Di domenica 3 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 54-63 Sette punti consecutivi di Delfino, +9 Carpegna, time out Messina. 54-61 DELFINO DALL’ANGOLO, QUESTA VOLTA DA TRE! Passi di Punter, Pesaro recupera il possesso, 4’16” da giocare, 3-3 i falli. 54-58 Delfino dall’angolo con i piedi appena dentro l’arco. 54-56 Piazzato di Shields. 52-56 Gerald Robinson va in contropiede e si appoggia al ventro. 52-54 2/2 Robinson che riporta avanti la Vuelle. 52-52 Jumper dalla media di Shields, l’Armani ritrova la parità a metà terzo quarto dopo essere partita dal -10 all’intervallo, parziale di 13-3. 50-52 SCHIACCIATA di LEDAY, su assist di Rodriguez. Fallo di Rodriguez sulla penetrazione di Robinson, 2-2 i falli dopo 3 minuti trascorsi nel terzo ... Leggi su oasport (Di domenica 3 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA54-63 Sette punti consecutivi di Delfino, +9 Carpegna, time out Messina. 54-61 DELFINO DALL’ANGOLO, QUESTA VOLTA DA TRE! Passi di Punter,recupera il possesso, 4’16” da giocare, 3-3 i falli. 54-58 Delfino dall’angolo con i piedi appena dentro l’arco. 54-56 Piazzato di Shields. 52-56 Gerald Robinson va in contropiede e si appoggia al ventro. 52-54 2/2 Robinson che riporta avanti la Vuelle. 52-52 Jumper dalla media di Shields,ritrova la parità a metàdopo essere partita dal -10 all’intervallo, parziale di 13-3. 50-52 SCHIACCIATA di LEDAY, su assist di Rodriguez. Fallo di Rodriguez sulla penetrazione di Robinson, 2-2 i falli dopo 3trascorsi nel...

zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Pesaro 26-32 Serie A basket 2021 in DIRETTA: la Carpegna mette la testa avanti nel secondo quar… - zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Pesaro 26-32 Serie A basket 2021 in DIRETTA: la Carpegna mette la testa avanti nel secondo quar… - zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Pesaro 0-0 Serie A basket 2021 in DIRETTA: inizia il match del Forum! - #Olimpia #Milano-Pesar… - fabiocavagnera : Palla a due alle ore 18 per Olimpia Milano vs Pesaro, quattordicesima giornata di andata di LBA Serie UnipolSai - OlimpiaMiNews : Palla a due alle ore 18 per Olimpia Milano vs Pesaro, quattordicesima giornata di andata di LBA Serie UnipolSai -