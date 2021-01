LIVE Olimpia Milano-Pesaro 0-0, Serie A basket 2021 in DIRETTA: inizia il match del Forum! (Di domenica 3 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 Piazzato di Punter, 7’15” sul cronometro, 0-1 i falli. 2-3 TRIPLA di Filipovity dall’angolo. Shields sbaglia per la seconda volta dall’arco in meno di due minuti di gioco. Delfino non si intende con Cain, palla persa da Pesaro. 2-0 Tarczewski firma i primi due punti della partita. SI PARTE! 17.58 Lo starting 5 della Carpegna Pesaro: Delfino, Cain, Filipovity, J.Robinson, Tambone. 17.57 Lo starting 5 dell’Olimpia Milano: Leday, Punter, Rodriguez, Shields, Tarczewski. Starting 5?: AX Armani Exchange Olimpia Milano @VLPesaro #insieme #LBASerieA #TuttoUnAltroSport #MilanoPesaro #ForzaOlimpia@LegabasketA ... Leggi su oasport (Di domenica 3 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-3 Piazzato di Punter, 7’15” sul cronometro, 0-1 i falli. 2-3 TRIPLA di Filipovity dall’angolo. Shields sbaglia per la seconda volta dall’arco in meno di due minuti di gioco. Delfino non si intende con Cain, palla persa da. 2-0 Tarczewski firma i primi due punti della partita. SI PARTE! 17.58 Lo starting 5 della Carpegna: Delfino, Cain, Filipovity, J.Robinson, Tambone. 17.57 Lo starting 5 dell’: Leday, Punter, Rodriguez, Shields, Tarczewski. Starting 5?: AX Armani Exchange@VL#insieme #LBAA #TuttoUnAltroSport ##Forza@LegaA ...

fabiocavagnera : Palla a due alle ore 18 per Olimpia Milano vs Pesaro, quattordicesima giornata di andata di LBA Serie UnipolSai - OlimpiaMiNews : Palla a due alle ore 18 per Olimpia Milano vs Pesaro, quattordicesima giornata di andata di LBA Serie UnipolSai - AlessandroMagg4 : Palla a due alle ore 18 per Olimpia Milano vs Pesaro, quattordicesima giornata di andata di LBA Serie UnipolSai - zazoomblog : LIVE – Olimpia Milano-Pesaro Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Olimpia #Milano-Pesaro #Serie - NicComa_9 : @treuominieloli1 @AlessandroMagg4 In realtà apriamo l'anno con il botto se la live è a gennaio.. Ma cosa volete che… -