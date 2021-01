LIVE Juventus-Udinese, Serie A calcio 2021 in DIRETTA: i campioni d’Italia devono rispondere alle milanesi (Di domenica 3 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.12 L’Udinese ha battuto la Juventus nell’ultima partita ufficiale disputata tra queste due formazioni: il 23 luglio scorso la squadra di Gotti rimandò la festa scudetto dell’allora squadra di Sarri con un 2-1 che fu deciso da un gol di Seko Fofana (oggi al Lens) al 92?. 20.07 In questo momento la Vecchia Signora paga un ritardo di tredici punti dal Milan capolista che ha appena vinto 2-0 a Benevento. I ragazzi di Pirlo devono piazzare un filotto di vittorie se non vogliono rinunciare al decimo scudetto consecutivo. 20.02 Fra i non convocati in casa Juve spiccano Adrien Rabiot e Alvaro Morata: il primo rimane precauzionalmente fuori per scontare la squalifica non consumata nella partita rinviata contro il Napoli, il secondo ha accusato un risentimento alla ... Leggi su oasport (Di domenica 3 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.12 L’ha battuto lanell’ultima partita ufficiale disputata tra queste due formazioni: il 23 luglio scorso la squadra di Gotti rimandò la festa scudetto dell’allora squadra di Sarri con un 2-1 che fu deciso da un gol di Seko Fofana (oggi al Lens) al 92?. 20.07 In questo momento la Vecchia Signora paga un ritardo di tredici punti dal Milan capolista che ha appena vinto 2-0 a Benevento. I ragazzi di Pirlopiazzare un filotto di vittorie se non vogliono rinunciare al decimo scudetto consecutivo. 20.02 Fra i non convocati in casa Juve spiccano Adrien Rabiot e Alvaro Morata: il primo rimane precauzionalmente fuori per scontare la squalifica non consumata nella partita rinviata contro il Napoli, il secondo ha accusato un risentimento alla ...

