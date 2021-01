LIVE – Italia | i vaccinati aggiornati oggi domenica 3 gennaio | dosi e numeri per ogni regione in DIRETTA

(Di domenica 3 gennaio 2021) Idelle vaccinazioni contro il Covid-19 innella giornata di. Il Governo Nazionalegiorno rilascerà i dati di chi si è sottoposto alla vaccinazioneper. La percentuale si riferisce alle somministrazioni sulleconsegnate. Di seguito le somministrazioni effettuate e leconsegnate a partire da quelle di fine dicembre con cui si è dato il via alla campagna vaccinale in tutta Europa. TOTALEIN: 84.027 Di seguito iperd’sino ad ...

RadioItalia : Quanto amore c'è nelle canzoni di @IlVeroUltimo ! Riviviamo insieme le emozioni del suo concerto a RADIO ITALIA LIV… - fanpage : Nuova scossa di #terremoto a Verona, stavolta di magnitudo più ampia - fanpage : #Terremoto a Zagabria, un'energia quattro volte superiore al sisma di Amatrice - ELAST_italia : [ WONHYUK ] Provando ?? Provando ?? Durante le prove live ?? #ELAST #???? #WONHYUK #?? - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Coronavirus, news: in Italia 72mila vaccinati, ma mancano medici e siringhe. DIRETTA -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Italia

I rossoneri devono provare a mantenere il primato in classifica senza due big: ad attenderli c'è un ex amatissimo, Pippo Inzaghi ...Parma-Torino, 15^ giornata di Serie A: info partita sul match in programma alle 15:00 all'Ennio Tardini, probabili formazioni, diretta tv e streaming gratis More ...