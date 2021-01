LIVE Genoa Lazio Formazioni ufficiali e Risultato LIVE (Di domenica 3 gennaio 2021) Genoa e Lazio si sfidano allo stadio Ferraris situato nel capoluogo ligure nella prima sfida di questo 2021: i biancocelesti cercano continuità in campionato, i rossoblu hanno bisogno di punti per sperare nella salvezza. Gara che inizia alle ore 15.00 Le scelte degli allenatori Sturaro, Cassata, Pandev, Luca Pellegrini Parigini e Marchetti: sono questi gli indisponibili odierni per il Genoa che non cambierà il 3-5-2: difesa eretta con Masiello, Goldaniga e Criscito, attacco a due composto da Destro-Pjaca, mediana formata da Lerager, Badelj e Behrami. Simone Inzaghi sceglie Caicedo a fianco di Immobile per l’attacco, davanti al portiere Reina la difesa composta da Patric, Acerbi, Radu con Lazzari e Marusic sugli esterni, centrocampo titolare con Milinkovic-Savic, Leiva e Luis Alberto. Formazioni ... Leggi su giornal (Di domenica 3 gennaio 2021)si sfidano allo stadio Ferraris situato nel capoluogo ligure nella prima sfida di questo 2021: i biancocelesti cercano continuità in campionato, i rossoblu hanno bisogno di punti per sperare nella salvezza. Gara che inizia alle ore 15.00 Le scelte degli allenatori Sturaro, Cassata, Pandev, Luca Pellegrini Parigini e Marchetti: sono questi gli indisponibili odierni per ilche non cambierà il 3-5-2: difesa eretta con Masiello, Goldaniga e Criscito, attacco a due composto da Destro-Pjaca, mediana formata da Lerager, Badelj e Behrami. Simone Inzaghi sceglie Caicedo a fianco di Immobile per l’attacco, davanti al portiere Reina la difesa composta da Patric, Acerbi, Radu con Lazzari e Marusic sugli esterni, centrocampo titolare con Milinkovic-Savic, Leiva e Luis Alberto....

Calcio in tv: riprende la serie A. Domenica in campo per Genoa, Sampdoria e Spezia

Genoa e Spezia protagoniste su Sky, Sampdoria su Dazn: giocano oggi tutte alle 15 le squadre liguri. SKY. È il canale Sky Sport Serie A a trasmettere alle 15 Genoa-Lazio, telecronaca di Antonio Nucera ...

Genoa e Spezia protagoniste su Sky, Sampdoria su Dazn: giocano oggi tutte alle 15 le squadre liguri. SKY. È il canale Sky Sport Serie A a trasmettere alle 15 Genoa-Lazio, telecronaca di Antonio Nucera ...