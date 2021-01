LIVE Dakar 2021, prima tappa in DIRETTA: Sainz batte Peterhansel tra le auto! Price domina nel festival KTM tra le moto (Di domenica 3 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE AUTO (prima tappa) CLASSIFICA AUTO DOPO LA prima tappa LA CRONACA DELLE moto (prima tappa) CLASSIFICA moto DOPO LA prima tappa 13.58 moto – Il migliore degli italiani è stato Maurizio Gerini (Solarys Racing) a 44’01” dal vertice, mentre Franco Picco è giunto 60° (Team Franco Picco), Cesare Zacchetti 62°, Tiziano Interno (Rally Prov) 63°, Francesco Catanese (Tuttogru) 71°, Giovanni Stigliano (Team Jbrally) 72°, Lorenzo Piolini (Caravanserraglio Rally Racing Team) 73° e Davide Cominardi (Pont Grup Yamaha) 75°. 13.50 CAMION – Cambia la classifica tra i mezzi pesanti con il russo Mardeev (KAMAZ – Master) a ... Leggi su oasport (Di domenica 3 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLE AUTO () CLASSIFICA AUTO DOPO LALA CRONACA DELLE) CLASSIFICADOPO LA13.58– Il migliore degli italiani è stato Maurizio Gerini (Solarys Racing) a 44’01” dal vertice, mentre Franco Picco è giunto 60° (Team Franco Picco), Cesare Zacchetti 62°, Tiziano Interno (Rally Prov) 63°, Francesco Catanese (Tuttogru) 71°, Giovanni Stigliano (Team Jbrally) 72°, Lorenzo Piolini (Caravanserraglio Rally Racing Team) 73° e Davide Cominardi (Pont Grup Yamaha) 75°. 13.50 CAMION – Cambia la classifica tra i mezzi pesanti con il russo Mardeev (KAMAZ – Master) a ...

