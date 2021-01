LIVE Ciclocross, Trofeo Città di Cremona in DIRETTA: Fabio Aru sfiora la top-5 tra neve e fango con la nuova maglia Assos! Vince Bertolini (Di domenica 3 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.30 La nostra DIRETTA LIVE finisce qua. Grazie per essere rimasti con noi, alla prossima! 15.21 Quarto posto per Samuele Leone, Fabio Aru chiude sesto, superato da Ghiso. 15.20 Secondo posto per Cominelli a 12? mentre Cibrario è terzo. 15.19 Vince GIOELE Bertolini! 15.17 Fabio Aru sta lottando per un posto nei cinque. 15.15 Ricordiamo, oltretutto, che Bertolini, il quale al momento è in testa, ieri ha corso in Svizzera, a Hittnau. 15.12 Fabio Aru sta sfornando un’ottima prestazione. 15.07 Bertolini passa in testa all’ultimo giro. Intanto Cominelli stacca Cibrario, ma il suo distacco resta attorno ai venti secondi dal battistrada. Cinquanta secondi dalla testa ... Leggi su oasport (Di domenica 3 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.30 La nostrafinisce qua. Grazie per essere rimasti con noi, alla prossima! 15.21 Quarto posto per Samuele Leone,Aru chiude sesto, superato da Ghiso. 15.20 Secondo posto per Cominelli a 12? mentre Cibrario è terzo. 15.19GIOELE! 15.17Aru sta lottando per un posto nei cinque. 15.15 Ricordiamo, oltretutto, che, il quale al momento è in testa, ieri ha corso in Svizzera, a Hittnau. 15.12Aru sta sfornando un’ottima prestazione. 15.07passa in testa all’ultimo giro. Intanto Cominelli stacca Cibrario, ma il suo distacco resta attorno ai venti secondi dal battistrada. Cinquanta secondi dalla testa ...

zazoomblog : LIVE Ciclocross Trofeo Città di Cremona in DIRETTA: Cominelli si riavvicina a Bertolini quando mancano due giri al… - zazoomblog : LIVE Ciclocross Trofeo Città di Cremona in DIRETTA: Fabio Aru ci riprova terreno pesante! - #Ciclocross #Trofeo… - zazoomblog : LIVE Ciclocross Trofeo Città di Cremona in DIRETTA: Fabio Aru in gara c’è la neve sul tracciato! - #Ciclocross… - zazoomblog : LIVE Ciclocross Trofeo Città di San Fior in DIRETTA: Fabio Aru 15° vince Dorigoni - #Ciclocross #Trofeo #Città… -