LIVE Ciclocross, Trofeo Città di Cremona in DIRETTA: Fabio Aru ci riprova, terreno pesante!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del Trofeo Città di Cremona – Fabio Aru: "Voglio divertirmi e divertire" – Fabio Aru ai Mondiali di Ciclocross? Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE del Trofeo Città di Cremona 2021, terza gara stagionale di Ciclocross alla quale prenderà parte Fabio Aru. Il sardo, nell'ultima settimana, ha corso prima ad Ancona, ove ha colto un bel quarto posto e, in seguito, a San Fior, tracciato nel quale, invece, è giunto quindicesimo. Quella odierna, inoltre, sarà la prima manifestazione del Cavaliere dei Quattro Mori da corridore della Qhubeka-Assos.

Fabio Aru tornerà in gara oggi, 3 gennaio, nel Trofeo Città di Cremona 2021, che assegnerà anche i titoli regionali per quanto concerne la Lombardia e il Piemonte. Si tratta della terza competizione a ...

LIVE Ciclocross, Trofeo Città di Cremona in DIRETTA: Fabio Aru in gara, c’è la neve sul tracciato!

