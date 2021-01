LIVE Cagliari Napoli Formazioni ufficiali e Risultato LIVE (Di domenica 3 gennaio 2021) Il Napoli prova a ripartire al meglio dopo la deludente partita contro il Torino, anche se dovrà affrontare una trasferta non semplice, in terra isolana: la sfida valida per la 15esima giornata avrà inizio alle ore 15.00. Le scelte degli allenatori Di Francesco sceglie Pereiro tra i tre trequartisti alle spalle di Simeone, assieme a Sottil e Joao Pedro, centrocampo formato da Nandez e Marin, difesa a 4 formata da Zappa, Walukiewicz, Ceppitelli e Lykogiannis. Gattuso non recupera Mertens e sceglie di nuovo Petagna centravanti, con Lozano ed Insigne a supporto, con Zielinski a galleggiare tra centrocampo ed attacco. Koulibaly ancora fuori, Maksimovic prenderà il suo posto in difesa a fianco di Manolas, centrocampo Fabian-Bakayoko. Formazioni ufficiali Cagliari (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Ceppitelli, ... Leggi su giornal (Di domenica 3 gennaio 2021) Ilprova a ripartire al meglio dopo la deludente partita contro il Torino, anche se dovrà affrontare una trasferta non semplice, in terra isolana: la sfida valida per la 15esima giornata avrà inizio alle ore 15.00. Le scelte degli allenatori Di Francesco sceglie Pereiro tra i tre trequartisti alle spalle di Simeone, assieme a Sottil e Joao Pedro, centrocampo formato da Nandez e Marin, difesa a 4 formata da Zappa, Walukiewicz, Ceppitelli e Lykogiannis. Gattuso non recupera Mertens e sceglie di nuovo Petagna centravanti, con Lozano ed Insigne a supporto, con Zielinski a galleggiare tra centrocampo ed attacco. Koulibaly ancora fuori, Maksimovic prenderà il suo posto in difesa a fianco di Manolas, centrocampo Fabian-Bakayoko.(4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Ceppitelli, ...

MondoNapoli : MONDONAPOLI LIVE - Siamo in onda con il prepartita di Cagliari-Napoli - - ilnapolionline : LIVE SERIE A - Cagliari-Napoli, alla 'Sardegna Arena' match sotto la pioggia - - Cagliari_1920 : Cagliari-Napoli, formazioni ufficiali e partita in diretta live - blab_live : #SerieA, #CagliariNapoli @CagliariCalcio @sscnapoli azzurri imbattuti in Sardegna dal 2009. Probabili formazioni,… - MondoNapoli : MONDONAPOLI LIVE - Vi aspettiamo per il pre-partita di Cagliari-Napoli dalle 12:30! - -