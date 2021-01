LIVE – Brescia-Cremona 85-89, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di domenica 3 gennaio 2021) La Germani Brescia ospita la Vanoli Basket Cremona nel match valevole per il posticipo della quattordicesima giornata del campionato di Serie A1 2020/2021. Entrambe le formazioni hanno 10 punti in classifica, frutto di cinque vittorie e sette sconfitte. La Germani dopo tre vittorie consecutive è caduta al PalaSerradimigni contro Sassari, mentre la Vanoli recentemente ha avuto un cammino opposto: l’esaltante vittoria contro Brindisi è infatti giunta in seguito a tre match senza trovare la via del successo. Domenica 2 gennaio alle ore 20.45 inizierà il confronto che potrete seguire LIVE su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA DIRETTA Brescia-Cremona 85-89 TERMINA LA SFIDA. SUCCESSO DI Cremona 40? Kalinoski ... Leggi su sportface (Di domenica 3 gennaio 2021) La Germaniospita la Vanoli Basketnel match valevole per il posticipo della quattordicesima giornata del campionato diA1. Entrambe le formazioni hanno 10 punti in classifica, frutto di cinque vittorie e sette sconfitte. La Germani dopo tre vittorie consecutive è caduta al PalaSerradimigni contro Sassari, mentre la Vanoli recentemente ha avuto un cammino opposto: l’esaltante vittoria contro Brindisi è infatti giunta in seguito a tre match senza trovare la via del successo. Domenica 2 gennaio alle ore 20.45 inizierà il confronto che potrete seguiresu Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA85-89 TERMINA LA SFIDA. SUCCESSO DI40? Kalinoski ...

