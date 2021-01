LIVE Benevento Milan Formazioni ufficiali e Risultato LIVE

(Di domenica 3 gennaio 2021) Due squadre dall’atteggiamento offensivo comesi affronteranno oggi alle ore 18.00 presso lo stadio Vigorito di, sfida che può riportare i rossoneri in testa alla classifica. Le scelte degli allenatori Inzaghi, il grande ex di giornata, presenterà una difesa a quattro composta da Montipò tra i pali, Letizia, Tuia, Glik e Barba, mediana da Hetemaj, Schiattarella e Improta, Lapadula falso nueve con Ionita e Caprari alle sue spalle. Pioli riproporrà Leao attaccante puro, con Brahim Diaz, Calhanoglu e Rebic a supportarlo. Mediana composta da Tonali e Kessié, linea difensiva composta da Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot.(4-3-2-1): Montipò; Letizia, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Improta; Ionita, Caprari; ...

angeloarabia : Live dal prepartita Benevento - Milan. #SanGennaroSiaConHakan - zazoomblog : Benevento Milan LIVE: sintesi tabellino moviola e cronaca del match - #Benevento #Milan #LIVE: #sintesi - infoitsport : Diretta Benevento-Milan: formazioni e dove vederla in tv | LIVE NEWS - sportli26181512 : LIVE MN - Verso Benevento-Milan: tornano Kjaer e Kessiè, Dalot a sinistra: PROBABILE FORMAZIONE MILAN: (4-2-3-1): D… - sportli26181512 : LIVE Alle 18 Benevento-Milan: Pippo sulla strada del Diavolo. Pioli senza Ibra e Theo: LIVE Alle 18 Benevento-Milan… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Benevento

Benevento - Milan è valevole per la giornata numero 15 del campionato di Serie A 2020/2021. La partita è in programma il giorno 3 gennaio alle ore 18:30 allo stadio Ciro Vigorito di Benevento. Arbitro ...Sono state ufficializzate le formazioni di Benevento e Milan, che alle18.00 si daranno battaglia allo stadio Vigorito per la 15.a giornata Ale ore 18.00 il Milan di Stefano Pioli torna in capo per la ...