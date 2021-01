LIVE Benevento-Milan 0-2 | Serie A calcio 2021 in DIRETTA | palo di Kessie! Rossoneri ancora vicini al tris

Leggi su oasport

(Di domenica 3 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA84? ALTRODEL!!! KESSIE SFONDA IN AREA E TROVA IL LEGNO CON IL DESTRO. 82? Di Serio e Sau per Caprari e Insigne: cambi anche per Inzaghi. 81? Doppio cambio per Pioli: Kalulu e Conti entrano per Kjaer e Calabria. 80? Ammonito Leao che trattiene Schiattarella. 77? LEAO SFONDA IN AREA! Il portoghese entra in area e prova a crossare con il sinistro: deviazione in angolo. 74? LAPADULA DI SINISTRO! Il peruviano prova la conclusione da fuori area: devia Kjaer. 72? Adesso ilprova a chiudere la sfida:di Calhanoglu! 7’0? Fuori Rebic, abulico, dentro Samu Castillejo nel. 69? DONNARUMMA DICE DI NO A LAPADULA! Grande sinistro del peruviano ma risposta pronta del #99. 68? BARBA NON TROVA LA PORTA! Cross dalla ...