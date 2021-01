LIVE Benevento-Milan 0-1, Serie A calcio 2021 in DIRETTA: rossoneri avanti ma giallorossi pericolosi! (Di domenica 3 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.50 Milan in vantaggio dopo 45 minuti grazie al rigore di Franck Kessie procurato da Ante Rebic. Un risultato che sta stretto al Benevento considerando la mole di occasioni costruite, il palo di Insigne e le parate di Gigio Donnarumma che ha tenuto in piedi i rossoneri, in dieci uomini dopo l’espulsione di Sandro Tonali. FINE PRIMO TEMPO 49? Finisce qui la prima frazione! 48? CHE ASSIST DI INSIGNE PER CAPRARI! Grande palla dell’ex Napoli per l’esterno sinistro, che era in offside. 45? Tre minuti di recupero. 44? ATTENTO DONNARUMMA! Grande scambio tra Barba e Insigne e parata bloccata del #99. 43? INSIGNE CON IL MANCINO! Chance per il fratello d’arte: conclusione alta. 41? ROMAGNOLI IN ROVESCIATA! L’ex Roma prova in area la girata: intanto ammonito anche ... Leggi su oasport (Di domenica 3 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.50in vantaggio dopo 45 minuti grazie al rigore di Franck Kessie procurato da Ante Rebic. Un risultato che sta stretto alconsiderando la mole di occasioni costruite, il palo di Insigne e le parate di Gigio Donnarumma che ha tenuto in piedi i, in dieci uomini dopo l’espulsione di Sandro Tonali. FINE PRIMO TEMPO 49? Finisce qui la prima frazione! 48? CHE ASSIST DI INSIGNE PER CAPRARI! Grande palla dell’ex Napoli per l’esterno sinistro, che era in offside. 45? Tre minuti di recupero. 44? ATTENTO DONNARUMMA! Grande scambio tra Barba e Insigne e parata bloccata del #99. 43? INSIGNE CON IL MANCINO! Chance per il fratello d’arte: conclusione alta. 41? ROMAGNOLI IN ROVESCIATA! L’ex Roma prova in area la girata: intanto ammonito anche ...

