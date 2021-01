L’indiscrezione: Arezzo, si avvicina il centrocampista Altobelli (Di domenica 3 gennaio 2021) Dopo Serrotti, un altro centrocampista in arrivo ad Arezzo. Si tratta di Daniele Altobelli, ex Salernitana, in uscita da Catanzaro. La trattativa è entrata nel vivo poche ore fa e ci sono buoni margini che possa essere completata molto presto. Foto: Twitter Salernitana L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 3 gennaio 2021) Dopo Serrotti, un altroin arrivo ad. Si tratta di Daniele, ex Salernitana, in uscita da Catanzaro. La trattativa è entrata nel vivo poche ore fa e ci sono buoni margini che possa essere completata molto presto. Foto: Twitter Salernitana L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

clikservernet : L’indiscrezione: Arezzo, si avvicina il centrocampista Altobelli - Noovyis : (L’indiscrezione: Arezzo, si avvicina il centrocampista Altobelli) Playhitmusic - - clikservernet : L’indiscrezione: il centrocampista Serrotti (ex Reggiana) domani firma per l’Arezzo - Noovyis : (L’indiscrezione: il centrocampista Serrotti (ex Reggiana) domani firma per l’Arezzo) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : L’indiscrezione Arezzo Maddaloni, il Vespa Club tra Verona, Faicchio e Maddaloni innalza il vessillo delle due torri l'eco di caserta