Liguria, l’ospedale Covid-free di La Spezia? A mezzo servizio per troppi contagi tra medici, infermieri e personale sanitario (Di domenica 3 gennaio 2021) Trentasette sanitari contagiati in poche settimane, un intero reparto da 24 letti chiuso per mancanza di personale. Quelli dell’ospedale Sant’Andrea di La Spezia sono numeri da prima ondata: da metà dicembre il Sars-CoV-2 ha agganciato 28 infermieri, 3 medici e 6 operatori socio-sanitari (oss). Un paradosso macroscopico, perché secondo Asl 5 – l’azienda sanitaria del Levante ligure – quella spezzina dovrebbe essere la struttura “Covid-free” in cui erogare le prestazioni standard, mentre i pazienti positivi sono dirottati in massa al San Bartolomeo di Sarzana. Insomma, qui del virus non dovrebbe esserci l’ombra. E invece, mentre in provincia il personale a contatto con il Covid è protetto da screening settimanali, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 3 gennaio 2021) Trentasette sanitariati in poche settimane, un intero reparto da 24 letti chiuso per mancanza di. Quelli delSant’Andrea di Lasono numeri da prima ondata: da metà dicembre il Sars-CoV-2 ha agganciato 28, 3e 6 operatori socio-sanitari (oss). Un paradosso macroscopico, perché secondo Asl 5 – l’azienda sanitaria del Levante ligure – quella spezzina dovrebbe essere la struttura “” in cui erogare le prestazioni standard, mentre i pazienti positivi sono dirottati in massa al San Bartolomeo di Sarzana. Insomma, qui del virus non dovrebbe esserci l’ombra. E invece, mentre in provincia ila contatto con ilè protetto da screening settimanali, ...

