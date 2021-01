Lewis Hamilton tira la corda. Quanti soldi gli ha offerto la Mercedes? Cifra faraonica e AMG One in omaggio, ma… (Di domenica 3 gennaio 2021) Lewis Hamilton è al momento un pilota svincolato, senza un contratto per il Mondiale F1 2021 che scatterà nel weekend del 19-21 marzo col GP d’Australia (a inizio marzo si disputeranno i Test a Barcellona). Il sette volte Campione del Mondo non ha rinnovato il contratto con la Mercedes scaduto il 31 dicembre e le trattative proseguono in maniera incessante con la scuderia anglo-tedesca, la quale vuole continuare la propria collaborazione con il fuoriclasse britannico. Il Baronetto, però, ha alzato l’asticella e avrebbe chiesto un rinnovo caratterizzato da un lauto compenso economico: si era parlato anche di 70 milioni di euro, poi ci si era soffermati su 50 milioni. Siamo al 3 gennaio e ancora non ci sono novità, Lewis Hamilton non ha ancora firmato e le tanto attese novità tardono ad arrivare. Ma qual ... Leggi su oasport (Di domenica 3 gennaio 2021)è al momento un pilota svincolato, senza un contratto per il Mondiale F1 2021 che scatterà nel weekend del 19-21 marzo col GP d’Australia (a inizio marzo si disputeranno i Test a Barcellona). Il sette volte Campione del Mondo non ha rinnovato il contratto con lascaduto il 31 dicembre e le trattative proseguono in maniera incessante con la scuderia anglo-tedesca, la quale vuole continuare la propria collaborazione con il fuoriclasse britannico. Il Baronetto, però, ha alzato l’asticella e avrebbe chiesto un rinnovo caratterizzato da un lauto compenso economico: si era parlato anche di 70 milioni di euro, poi ci si era soffermati su 50 milioni. Siamo al 3 gennaio e ancora non ci sono novità,non ha ancora firmato e le tanto attese novità tardono ad arrivare. Ma qual ...

_lasilviaaa : Saremo pure Sir, ma qui stiamo ancora senza contratto. Posso prenderlo a parole anche se ora è Sir Lewis Hamilton?! Posso o no?! - F1Wes : che dite, è una stronzata? - Imthebestfan44 : RT @FormulaPassion: #F1 | Lewis #Hamilton ha dedicato un pensiero a Michael #Schumacher nel giorno del suo 52esimo compleanno - FormulaPassion : #F1 | Lewis #Hamilton ha dedicato un pensiero a Michael #Schumacher nel giorno del suo 52esimo compleanno - _lewismile_ : INFORMAZIONE: LEGGETE IL MIO NOME COME È SCRITTO HAHAHA PS. OVVIAMENTE È STATO FATTO APPOSTA SO COME SI SCRIVE LEWIS HAMILTON GAHAHAH -