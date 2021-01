L’espulsione di Tonali, follia del centrocampista: Milan in 10 contro il Benevento [VIDEO] (Di domenica 3 gennaio 2021) L’espulsione di Tonali rischia di condizionare pesantemente la partita del Milan nella 15esima giornata del campionato di Serie A contro il Benevento. La squadra di Stefano Pioli ha intenzione di rispondere al successo dell’Inter, la corsa per lo scudetto è sempre più bella. La partita si mette subito bene per gli ospiti con il calcio di rigore trasformato di Kessie. Il Benevento è sfortunato e Insigne colpisce il palo. Al 33? l’episodio che può cambiare il match, entrata a martello del centrocampista Tonali, dopo il consulto al Var l’arbitro estrae il cartellino rosso, Milan in 10. Pioli si gioca la carta Krunic al posto di Diaz. #BeneventoMilan A red card for ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 3 gennaio 2021)dirischia di condizionare pesantemente la partita delnella 15esima giornata del campionato di Serie Ail. La squadra di Stefano Pioli ha intenzione di rispondere al successo dell’Inter, la corsa per lo scudetto è sempre più bella. La partita si mette subito bene per gli ospiti con il calcio di rigore trasformato di Kessie. Ilè sfortunato e Insigne colpisce il palo. Al 33? l’episodio che può cambiare il match, entrata a martello del, dopo il consulto al Var l’arbitro estrae il cartellino rosso,in 10. Pioli si gioca la carta Krunic al posto di Diaz. #A red card for ...

LordKry81 : RT @capuanogio: A me l’espulsione di #Tonali sembra una scelta esagerata e, soprattutto, mai e poi mai da chiamata #Var. Se la fai in campo… - Vicktory65 : RT @stillers1971: Tonali fa così cagare che anche con l’espulsione l’arbitro ha penalizzato il Benevento - capuanogio : A me l’espulsione di #Tonali sembra una scelta esagerata e, soprattutto, mai e poi mai da chiamata #Var. Se la fai… - ZZiliani : Lo dico da mesi e la giusta espulsione per l’intervento fuori tempo su Ionita lo conferma: #Tonali è lontano anni l… - Giacomo47672253 : #ADANI che ride dopo l’espulsione di #TONALI, proprio un pagliaccio interista ?? #skysport #SkySerieA #Milan… -

