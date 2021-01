Lei? La madre di Niccolò Zaniolo | spunta una foto sconvolgente | altro disastro per il romanista | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 3 gennaio 2021) Non solo il gossip, la storia con Madalina Ghenea e l'ex incinta e lasciata. Di Nicolòsi parla per unacircolata online e che risale alla notte di Capodanno. Unache avrebbe fatto irritare non solo i tifosi della Roma ma anche il club. La ragione? Un tango incriminato ballato con la, Francesca Costa, in cuiballa a torso nudo con tanto di casqué. Non il massimo per chi sta recuperando da un secondo terribile infortunio al ginocchio. Le immagini, come detto, hanno attirato moltissimi commenti negativi dei fan. Ma non solo. Secondo quanto scritto dal Corriere della Sera, anche la Roma non avrebbe gradito la danza scatenata di Capodanno. Per inciso, il ritorno in campo diè previsto non prima di marzo. Il suo obiettivo è riuscire a disputare gli ...