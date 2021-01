Legge di Bilancio 2021: tornano gli incentivi per le auto (Di domenica 3 gennaio 2021) Così come previsto dalla Legge di Bilancio del 2019 e del 2020 anche per quest’anno tornano gli incentivi per alcune auto a benzina, diesel e ibride. Bonus veicoli a bassa emissione di anidride carbonica I nuovi bonus saranno divisi in tre fasce in base all’emissione di anidride carbonica, chi acquisterà un’auto con emissione di CO2 fra 0 e 20 g/km, quindi elettrica o ibrida, avrà un’incentivo di 10.000 euro se rottamerà una vecchia auto e di 8.000 euro senza rottamazione. Mentre per le auto con emissioni fra 21 e 60 g/km, quelle con motore ibrido ricaricabile, avranno un’incentivo di 6.500 euro con rottamazione e 3.500 euro senza. Per quelle con emissioni fra 61 e 135 g/km, che sono le più diffuse in circolazione e anche con motore termico, ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 3 gennaio 2021) Così come previsto dalladidel 2019 e del 2020 anche per quest’annogliper alcunea benzina, diesel e ibride. Bonus veicoli a bassa emissione di anidride carbonica I nuovi bonus saranno divisi in tre fasce in base all’emissione di anidride carbonica, chi acquisterà un’con emissione di CO2 fra 0 e 20 g/km, quindi elettrica o ibrida, avrà un’incentivo di 10.000 euro se rottamerà una vecchiae di 8.000 euro senza rottamazione. Mentre per lecon emissioni fra 21 e 60 g/km, quelle con motore ibrido ricaricabile, avranno un’incentivo di 6.500 euro con rottamazione e 3.500 euro senza. Per quelle con emissioni fra 61 e 135 g/km, che sono le più diffuse in circolazione e anche con motore termico, ...

