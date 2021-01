Lecce, negativo Eugenio Corini. Domani in panchina contro il Monza (Di domenica 3 gennaio 2021) Buone notizie per il Lecce. Nella serata di ieri si era diffusa la notizia della negatività al Covid dell’allenatore Eugenio Corini, e nella giornata di oggi il tecnico è risultato negativo anche al secondo tampone e oggi riprenderà a seguire gli allenamenti. Questo il comunicato del club pugliese: “L’U.S. Lecce comunica che il tecnico Eugenio Corini, dopo la negatività al test molecolare effettuato nella giornata di ieri, si è sottoposto questa mattina ad ulteriore tampone che ha confermato l’esito negativo. Il tecnico giallorosso dirigerà regolarmente la seduta di rifinitura in programma questa mattina al Via del Mare e Domani potrà sedere in panchina nella gara con il Monza” Foto: Logo ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 3 gennaio 2021) Buone notizie per il. Nella serata di ieri si era diffusa la notizia della negatività al Covid dell’allenatore, e nella giornata di oggi il tecnico è risultatoanche al secondo tampone e oggi riprenderà a seguire gli allenamenti. Questo il comunicato del club pugliese: “L’U.S.comunica che il tecnico, dopo la negatività al test molecolare effettuato nella giornata di ieri, si è sottoposto questa mattina ad ulteriore tampone che ha confermato l’esito. Il tecnico giallorosso dirigerà regolarmente la seduta di rifinitura in programma questa mattina al Via del Mare epotrà sedere innella gara con il” Foto: Logo ...

