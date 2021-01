Lecce, Corini negativo al tampone per il Covid: sarà in panchina contro il Monza (Di domenica 3 gennaio 2021) Buone notizie per il Lecce e per il suo tecnico Eugenio Corini. Nella serata di ieri si era diffusa la notizia della negatività al Covid per l’allenatore e nella giornata di oggi arriva anche la conferma ufficiale da parte della stessa società salentina che ha comunicato la guarigione del proprio manager risultato negativo anche al secondo tampone per il coronavirus e dunque pronto a riprendere il suo posto sulla panchina per le prossime gare.Lecce, Corini ci sarà contro il Monzacaption id="attachment 1054295" align="alignnone" width="744" Corini, getty images/captionQuesto il comunicato del club su Corini: "L’U.S. Lecce comunica che il tecnico Eugenio ... Leggi su itasportpress (Di domenica 3 gennaio 2021) Buone notizie per ile per il suo tecnico Eugenio. Nella serata di ieri si era diffusa la notizia della negatività alper l’allenatore e nella giornata di oggi arriva anche la conferma ufficiale da parte della stessa società salentina che ha comunicato la guarigione del proprio manager risultatoanche al secondoper il coronavirus e dunque pronto a riprendere il suo posto sullaper le prossime gare.ciilcaption id="attachment 1054295" align="alignnone" width="744", getty images/captionQuesto il comunicato del club su: "L’U.S.comunica che il tecnico Eugenio ...

