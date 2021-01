Le pagelle del Milan – Tonali ingenuo | Donnarumma sempre sicuro

Leggi su anteprima24

(Di domenica 3 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento –e Leao consegnano l’undicesima vittoria aldi Pioli, che passa anche a Benevento e firma il controsorpasso sull’Inter. Ledei rossoneri dopo il 2-0 del Vigorito:7: Attento in più occasioni sulle conclusioni di Letizia, Caprari e Lapadula. Nelle uscite è praticamente insuperabile. Calabria 5,5: Caprari lo mette in appresione, nonriesce ad uscirne in maniera pulita (36’st Conti s.v.: Pochi minuti ma buoni, con grande chiusura nel finale su Ionita) Kjaer 6,5: rientra dall’infortunio e mette in campo una buona prova di autorità. I pericoli maggiori arrivano dagli esterni. (36’st Kalulu s.v.). Romagnoli 6,5: Se la cava bene su Lapadula, dirige la difesa e tiene alta l’attenzione nonostante la presenza costante del ...