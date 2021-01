Le pagelle del Benevento – Male Tuia e Montipò | Schiattarella si distingue

Leggi su anteprima24

(Di domenica 3 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Ilperde 2-0 al Ciro Vigorito contro il Milan nonostante la superiorità numerica e le numerose occasioni create. Ledei giallorossi dopo il ko del Vigorito:5: Sbaglia l’uscita nell’azione del 2-0 rossonero, quando si avventura nella terra di nessuno. Leao non ha pietà di lui e lo brucia. Letizia 6,5: Inizia con tanta spinta, un appoggio per il sinistro di Insigne e un bolide che impegna severamente Donnarumma. In quell’occasione però si fae alza bandiera bianca per un problema muscolare. (39’pt Improta 6: Adattato nuovamente nel ruolo di terzino per necessità. Si propone con frequenza servendo a Insigne un assist perfetto che meriterebbe miglior sorte).5: Nei due gol rossoneri c’è purtroppo il suo ...