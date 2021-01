Le notizie del giorno, l’ultimo schiaffo al Papu Gomez. La smentita dell’Inter, il sesso al Grande Fratello Vip (Di domenica 3 gennaio 2021) Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre italiane ed estere. Si sta lavorando al futuro del Papu Gomez, è stata avviata una trattativa con l’Inter con l’obiettivo di raggiungere un accordo. La situazione economica del club, dopo la pandemia da Coronavirus, non permette di effettuare un grosso investimento, ma con un leggero sconto rispetto alla richiesta dell’Atalanta (10 milioni di euro), l’accordo è possibile. Adesso l’ultimo episodio della vicenda. L’Atalanta ha deciso di utilizzare ancora di più il pugno duro, l’argentino è stato isolato completamente dal resto della squadra. Gomez continua ad allenarsi da solo, addirittura in orari diversi rispetto alla squadra e senza condividere con i compagni lo spogliatoio e la sala comune. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 3 gennaio 2021) Tutte ledelche riguardano le squadre italiane ed estere. Si sta lavorando al futuro del, è stata avviata una trattativa con l’Inter con l’obiettivo di raggiungere un accordo. La situazione economica del club, dopo la pandemia da Coronavirus, non permette di effettuare un grosso investimento, ma con un leggero sconto rispetto alla richiesta dell’Atalanta (10 milioni di euro), l’accordo è possibile. Adessoepisodio della vicenda. L’Atalanta ha deciso di utilizzare ancora di più il pugno duro, l’argentino è stato isolato completamente dal resto della squadra.continua ad allenarsi da solo, addirittura in orari diversi rispetto alla squadra e senza condividere con i compagni lo spogliatoio e la sala comune. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). ...

